【fb直播】恒指二萬七關有阻力 隨時再跌過？
2020年02月05日 16:46
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港股連升三日，周三(5日)走勢反覆，不過二萬七關前遇阻力；在本港繼續出現新增武漢肺炎確診病例下，這輪升幅僅屬技術反彈？投資者想入貨不如再等多等？
部分手機設備股先升後回，大和表示內地智能手機品牌或將第一季度產業鏈訂單下調一成至兩成，不過預期需求於第二季度會逐漸恢復，幾時先到入貨好時機？識揀一定揀龍頭股？另外半導體股同樣跑出，華虹(01347)及中芯國際(00981)升幅介乎7至8%，板塊是否單憑摩根士丹利的唱好報告，便可以吸引投資者？
摩根大通發表報告指，滙豐控股(00005)受港美息差擴闊及貿易戰因素影響，拖累該行收入增長，雖維持「中性」評級，但下調目標價。股份現價買唔買得過？怕唔怕賺息蝕價？
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