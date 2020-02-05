武漢肺炎：瑞信睇淡中港股　恒指目標降至27500點

瑞信發表報告指出，武漢肺炎疫情與2003年「沙士」相似，嚴重打擊消費及旅遊業。除此以外，由於農曆新年假期延長及供應鏈活動暫停，內地生產活動亦受阻。該行認為，疫情對內地經濟的實質影響很大程度視乎現時的防疫措施維持多久。

該行預期，新增確診個案將於2月底回落，生產活動亦逐步恢復正常。而在3月，湖北省以外地區的消費活動會逐步恢復至正常水平，並料今年全年零售銷售增長將由8%降至4.4%。

該行續指，疫情對消費板塊以外行業的全年利潤影響有限，料內地主要企業全年利潤增長將由8%降至5%。該行同時下調今年內地及香港股市目標，恒生指數由28,000點下調至27,500點；滬深300指數由3,800點降至3,700點；MSCI中國指數則由83點降至81點。

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