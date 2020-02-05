會德豐地產：日出康城12期將提供中小型單位

會德豐地產主席梁志堅表示，很高興投得將軍澳日出康城第12期項目，雖然現時面對經濟下行、以及新型肺炎疫情的雙重壓力，但相信疫症不會持續太久，樓盤也要至少3年後才能銷售，認為「各有各眼光，依家要賣都賣唔到啦」。

他續稱，市場置業需求仍然強勁，政府亦減少私人住宅供應，作為發展商要保持貨如輪轉。但未有透露總投資額，項目將提供中小型單位，但面積大小未有定案，要迎合未來市場趨勢。

該公司指出，日出康城第12期位於商場上蓋，連接港鐵康城站，享有翠綠景觀，配合將軍澳區完備社區配套，將提供優質及便捷的市區生活。

集團繼成功投得日出康城第5期、第7期及第9期後，第四度成功投得區內項目。集團於在該區擁有豐富發展經驗，包括MALIBU、MONTARA、GRAND MONTARA、MARINI及GRAND MARINI，同時了解區內客源及社區發展，有助第12期的發展，發揮協同效應。

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