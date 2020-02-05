夾公仔店30萬承租銅鑼灣景隆街舖　較舊租跌四成

銅鑼灣景隆街4號地下及1至2樓，獲夾公仔店以每月約30萬元承租。

中原(工商舖)商舖部分區營業董事馮文聰表示，銅鑼灣景隆街4號地下及1至2樓，每層面積約1,000方呎，總樓面面積約3,000方呎，以每月約30萬元租出，新租客為夾公仔店。據知，該舖前租客為連鎖化妝品店卓悅，於去年12月遷出後一直在市場放租，叫價每月約45萬元，最終有見市況欠佳，為免舖位丟空時間更長，決減價約33%租出。而該舖舊租金為每月約50萬元，按此計算，新租金較舊租下跌約四成。

馮氏續稱，雖然早前受社會局勢影響多時，加上近月受武漢肺炎影響，令舖位市場雪上加霜，本港零售市道偏淡，但個別行業如夾公仔店，顧客群以年輕人為主，消費力較強，成為近期支撐舖位租務市場的強大後盾。

長遠而言，商戶對香港前景仍具信心，個別品牌趁租賃市場處於調整期，乘勢進駐核心消費區。馮氏表示，核心區舖租金下調無疑吸引部分實力準租客目光，租金下調至吸引程度，洽租反應會更佳，預料待疫情過去，舖市租務交投會陸續回升。

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