武漢肺炎：高盛料內地體育用品2月銷售具挑戰

高盛發表報告指，在農曆新年假期帶動下，內地體育用品銷售於1月上旬依然強勁。不過，受武漢肺炎爆發及去年高基數影響，該行料2月體育用品銷售將具挑戰。該行早前預計線上銷售能抵銷線下銷售下跌的影響。不過，不少企業反映，物流受阻及負面消費情緒限制線上銷售的增長。

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