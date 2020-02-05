武漢肺炎：高盛料內地體育用品2月銷售具挑戰
2020年02月05日 18:23
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高盛認為，疫情對安踏的利潤敏感度相對較低。
高盛發表報告指，在農曆新年假期帶動下，內地體育用品銷售於1月上旬依然強勁。不過，受武漢肺炎爆發及去年高基數影響，該行料2月體育用品銷售將具挑戰。該行早前預計線上銷售能抵銷線下銷售下跌的影響。不過，不少企業反映，物流受阻及負面消費情緒限制線上銷售的增長。
該行預期，體育用品今年首4個月同店銷售將下降15%、25%及35%，主要受店舖關門影響，其中有三成以上的店舖位於大型購物商場。在湖北省，部分城市的商場完全關閉，其他城市的商場則受人流減少而受負面影響。該行認為，疫情對安踏(02020)的利潤敏感度相對較低，主要由於企業以高利潤業務為主及營業槓桿較其他零售商低。
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