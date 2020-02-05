新股專輯：富石金融累錄孖展10.8億元　超購71倍

富石金融周五(7日)截止招股，每股招股價介乎0.5至0.6元，計劃發售2.5億股，當中10%在港公開發售，其餘國際發售；每手1萬股，入場費約6,060.46元。域高融資為獨家保薦人。

該股集資額最多1.5億元，其中近30%用於擴展配售及包銷業務，17.4%用於設立及翻新辦公室，14.2%用於擴大配售及包銷團隊、成立全權委託帳戶管理團隊，以及招募研究分析師等，其餘用作為保證金融資業務提供額外資金及一般營運資金。

－－－－－－