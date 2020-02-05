外賣平台foodpanda擬港推生活百貨送遞服務

外賣平台foodpanda公布，將在港推出生活百貨送遞服務pandamart，用戶可透過現有的應用程式(App)訂購貨物，包括乾糧零食、酒類飲品、個人衛生用品、新鮮等，並最快15分鐘送到府上。

pandamart主管王卓倫表示，隨着客戶網上購物的需求日共益增加，希望顧客不用再詳細規劃購物清單，而平台亦能有效為客戶解決生活所需。

他又提到，該平台現有約1,000間商店合作夥伴，包括連鎖便利店Circle K，並展望於今年內擴展至3,000間及售賣逾55萬項貨品。

另外，外賣送遞平台方面，foodpanda於2019年共有多約7,000間餐廳合作夥伴及4,000位送遞員。訂單數量在亞太區按年增長6倍，而香港活躍客戶按年增長1.5倍；客戶每月平均訂購率按年增長1倍。該公司冀今年內能將餐廳合作夥伴增至1.2萬間，送遞員數目增加1倍。

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