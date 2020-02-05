外賣平台foodpanda擬港推生活百貨送遞服務
2020年02月05日 19:52
東網電視更多新聞短片
王卓倫(右)
外賣平台foodpanda公布，將在港推出生活百貨送遞服務pandamart，用戶可透過現有的應用程式(App)訂購貨物，包括乾糧零食、酒類飲品、個人衛生用品、新鮮等，並最快15分鐘送到府上。
pandamart主管王卓倫表示，隨着客戶網上購物的需求日共益增加，希望顧客不用再詳細規劃購物清單，而平台亦能有效為客戶解決生活所需。
他又提到，該平台現有約1,000間商店合作夥伴，包括連鎖便利店Circle K，並展望於今年內擴展至3,000間及售賣逾55萬項貨品。
另外，外賣送遞平台方面，foodpanda於2019年共有多約7,000間餐廳合作夥伴及4,000位送遞員。訂單數量在亞太區按年增長6倍，而香港活躍客戶按年增長1.5倍；客戶每月平均訂購率按年增長1倍。該公司冀今年內能將餐廳合作夥伴增至1.2萬間，送遞員數目增加1倍。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。