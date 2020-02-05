武漢肺炎：亞洲央行「放水」大合奏　匯價受壓

武漢疫情對環球經濟構成重大威脅，亞洲區首當其衝，區內央行正積極部署應對，當中，泰國央行周三(5日)先發制人減息0.25厘，基準利率降至1厘的紀錄低位，而馬來西亞上月22日更已率先出乎意料減息。

菲律賓央行明日(6日)公布議息結果，料減息0.25厘，至3.75厘。央行行長Benjamin Diokno周三率先表示，盡早減息便愈好，並重申今年將減息半厘的預測。

新加坡金管局周三亦表示，若疫情導致經濟轉弱，當局具「充足空間」放鬆政策。同日，日本央行副行長若田部昌澄揚言，如果疫症損害企業信心和環球貿易，該行隨時加碼刺激經濟，日本央行行長黑田東彥日前亦表明，一旦疫情影響經濟，該行將毫不猶豫採取行動。

印尼央行本月20日才議息，但行長Perry Warjiyo周三稱，該行今年會維持政策寬鬆。

不過，寬鬆貨幣政策令多隻亞幣受壓。泰銖在減息後跌勢加劇，挫0.92%至31.264兌每美元，每港元升至最高4.0257泰銖，坡元曾挫0.88%至1.3824兌每美元，創4個月新低，而菲律賓披索一度跌0.32%至50.936兌每美元。

至於避險情緒降溫拖累日圓倒跌，最多挫0.19%至109.73兌每美元。

－－－－－－