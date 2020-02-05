Spotify去年增6400萬客戶　上季盈轉虧

音樂串流網站Spotify公布去年第4季增加2,300萬用戶，遠多過市場預期的900萬，全年客戶增長6,400萬，亦高於2018年的逾2,500萬。截至去年底止，Spotify每月活躍用戶約2.71億，當中付費用戶佔1.24億，訂閱收入增長24%至16.4億歐元，好過預期。

不過，Spotify上季盈轉虧，蝕2.09億歐元，每股蝕1.14歐元，主要是大部分收入用於支付唱片公司及音樂版權擁有人，公司現時加緊投資播客（Podcast），以改善盈利能力。

Spotify預測今季整體每月活躍用戶增至2.79億至2.89億，付費用戶升至介乎1.26億至1.31億，收入則預期升至17.1億至19.1億歐元。

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