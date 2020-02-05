樓價UPDATES：二手冰封！青衣春節至今僅4宗成交

在武漢肺炎陰霾下，樓市冰封，青衣區由農曆新年至今只錄得4宗二手買賣成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●西區麗豪閣A座高層3室，實用面積388方呎，以兩房間隔，向東及望樓景，成交價970萬元，實用呎價2.5萬元。上址為原業主於2011年以650萬元買入，持貨9年帳面獲利320萬元。

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九龍

●長沙灣喜雅1座中層C室，實用面積456方呎，以870萬元成交，屬兩房新高，實用呎價19,079元更為屋苑指標。上址最初開價900萬元，業主見租約期滿，加上新買家誠意十足，故降價30萬元沽貨。原業主持貨近8年，帳面獲利432.7萬元。

●荔枝角曼克頓山錄本月首宗租賃個案，該單位為5座中層A室，實用面積896方呎，屬三房間隔，向東南及望海景，成交月租3.9萬元，實用呎租43.5元。

●將軍澳維景灣畔16座中高層B室，實用面積510方呎，為兩房間隔。原業主於去年12月開價860萬元，直至近日三度減價，以808萬元易手，實用呎價15,843元。屋苑現時有約273個放盤，叫價由698萬元起。

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新界

●青衣藍澄灣2座中層C室，實用面積488方呎，以兩房間隔，叫價608萬元，新近減至595萬元沽出，實用平呎價12,193元。買家為上車人士，在市場搵盤約半年，見近期樓市稍為回落，價格有下降迹象，遂把握置業良機，購入上址自用。原業主於2016年以422萬元入市，持貨不足4年，帳面獲利173萬元。

●屯門雅都花園C座低層F室兩房戶，實用面積426方呎，有區內人士鍾情單位附設裝修，加上可飼養狗隻的租盤選擇不多，故以1萬元承租，呎租23.5元。若以同類型單位銀行估值約479萬元計算，回報率為2.5厘。

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