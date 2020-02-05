美國貿赤6年首縮　對華商品逆差跌17%

美國商務部公布，去年12月貿易赤字按月擴大11.9%至489億美元，大過市場預期。不過，總結去年全年，貿赤較前一年收窄1.7%至6,168億美元(約4.81萬億港元)，是6年來首見縮減，反映來自中國的貨品以及原油入口減少，惟仍較美國總統特朗普上任前多超過20%。

美國去年對華商品貿赤大幅收窄17.6%，至3,456億美元，期內來自中國的入口大跌16.2%，跌幅較2009年金融危機期間還大，對中國的出口亦減少11.3%，為最少2003年以來最大跌幅。

整體而言，美國去年出口跌0.1%，至2.5萬億美元，反映波音737 Max客機停飛，民航飛機付運大減，反觀汽車、消費品和汽油出口上升；期內入口則跌0.4%至3.12萬億美元，主要反映原油、電腦部件及通訊設備入口減少。

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