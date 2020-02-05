傳高盛進軍日本財富管理業務
2020年02月05日 22:12
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(Getty Images圖片)
外國媒體報道，高盛集團計劃進軍日本的財富管理業務。該行已開始聘用私人銀行家，希望在未來5至10年內管理1萬億日圓(約702億港元)的資產。
據悉，高盛的日本財富業務將專注於擁有至少100億日圓資產的個人客戶。高盛管理着794億美元的資產，在2018年亞洲(不包括中國)的財富管理公司中排名第九。
在行政總裁所羅門的領導下，高盛正加大對財富管理和消費銀行業務的關注，以減少對交易收入的依賴。
有報告顯示，日本是全球百萬富翁人數第三多的國家，僅次於美國和中國。
儘管如此，日本對外資銀行來說一直是個艱難的市場，滙豐控股(00005)和花旗等外資銀行近年來紛紛退出為日本的富人服務的業務。瑞銀去年同意將其日本財富業務與總部位於東京的三井住友信託控股公司合併為一家擁有多數股權的合資企業。
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