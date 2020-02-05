傳高盛進軍日本財富管理業務

外國媒體報道，高盛集團計劃進軍日本的財富管理業務。該行已開始聘用私人銀行家，希望在未來5至10年內管理1萬億日圓(約702億港元)的資產。

據悉，高盛的日本財富業務將專注於擁有至少100億日圓資產的個人客戶。高盛管理着794億美元的資產，在2018年亞洲(不包括中國)的財富管理公司中排名第九。

在行政總裁所羅門的領導下，高盛正加大對財富管理和消費銀行業務的關注，以減少對交易收入的依賴。

有報告顯示，日本是全球百萬富翁人數第三多的國家，僅次於美國和中國。

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