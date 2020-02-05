夜市UPDATES：美股再飆300點　港夜期徘徊二萬七

全球金融市場震盪減退，美股升幅逐步擴大，道指目前報29,133點，升325點或1.13%；標指報3,320點，升22點或0.69%；納指報9,530點，升62點或0.66%。

港股期指夜市升幅稍為收窄，目前報26,997點，升257點，高水210點。

外圍升勢主要受憧憬武漢肺炎治療有突破帶動，即使世衛組織表示沒有「已知」有效的藥物可治療新型冠狀病毒。

市場分析同時派定心丸，日本三菱東京聯合銀行首席經濟學家Chris Rupkey表示，本周的美股走勢證明了新型冠狀病毒的疫情目前並不對市場構成顯著風險，公共健康事件不會增加美國在2020年走向經濟衰退的概率。

另外，投資者需同時關注特朗普彈劾案，美國參議院對總統特朗普的彈劾案審訊進入最後階段。美國共和黨控制的參議院將在周三表決特朗普是否有罪，預計民主黨難以取得三分二參議員的支持。

歐股升勢穩固，當中英股升0.76%；德股升1.29%；法股升0.90%。

【22:30】市傳治療武漢肺炎有望取得突破，刺激美股開市早段繼續上揚，道指升289點，至29,097點，勢連升3日；納指升106點，至9,574點新高；標指升30點，至3,328點。

「閱後即焚」相片分享軟件Snapchat母公司Snap Inc.上季收入按年增44%至5.61億美元，但仍低於市場預期，並預期今季收入介乎4.5億至4.7億美元，平均值略低於預期，反映該公司要在競爭激烈的網上廣告市場爭一席位並非易事。Snap股價早段報17.92美元，挫5.58%。

福特汽車上季經營溢利按年大跌近3分之2，至4.85億美元，經調整後每股盈利12美仙，遜市場預期的17美仙，反映該公司的改革計劃成效不彰，股價早段報8.265美元，挫9.97%。

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