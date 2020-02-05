松齡護老賣盤予舖王鄧成波父子 溢價逾倍
2020年02月05日 22:46
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松齡護老集團(01989)確認賣盤，其控股股東將向「舖王」鄧成波及其子鄧耀昇合共出售該公司約52%股份，每股作價1.647元，較周三(5日)收市價有105.87%溢價。鄧氏父子入主後擬維持松齡之上市地位。
通告稱，鄧耀昇(要約方)及鄧成波分別會透過旗下公司買入松齡30.18%及21.82%股份。按照上市規則，要約方須提出要約全面收購父親及原控股股東將繼續持有的股份以外的所有股份，涉及公司已發行股本約32.46%。控股股東股份大部分由公司主席嚴定國持有。
要約方除建議鄧耀昇擔任執行董事外，還建議委派5人進入董事局，惟以嚴定國為首的現屆董事局暫時未有人會因為今次交易離開。
要約截止後，要約方擬繼續進行現有主要業務，即於香港及中國的安老護理及相關業務。要約方將不時與董事會討論及探索(包括但不限於)護老行業的任何新商機以及任何集資活動(包括但不限於在要約完成後可能配售新股份以維持本公司的公眾持股量)，從而提升本集團的商業潛力。
要約方無意終止僱用本集團任何僱員或重新調配集團的固定資產(在一般及日常業務過程中或於出現商機的情況除外)。要約方及其一致行動人士(包括鄧成波)目前無意向注入任何資產、業務或新業務，亦無意出售本集團任何資產或業務。
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