武漢肺炎：無人超市再度興起？

內媒報道，新型肺炎疫情讓內地陷入「全民隔離」的緊急狀態，現時對於市民來說，無人的地方似乎就是最安全，於是「無接觸」的配送等一系列無人化設施開始成為焦點，當中無人超市又重新吸引市場目光。

內地的火神山醫院日前正式交付使用。同時，一家特殊的疫區超市也正式營業。據悉，該超市僅用了24小時便建成。為降低新型冠狀病毒的傳播風險，這間超市並無收銀員，顧客挑選貨品後，只需用手機自助掃碼結帳便可，而且超市不會提供收據，從而減少人與人之間的接觸，同時實行24小時營業。

無人零售沉寂了一段日子。不過如今正值非常時期，情況是否意味無人超市這一行業可以再度興起？

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