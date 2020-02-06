《明報》同系萬華預警盈轉虧

萬華媒體指，預期上述第3季度將錄得虧損約80萬元，而2018年同期則錄得溢利約430萬元。公司並指，截至去年12月底止9個月之持續經營業務表現，亦受該季度之虧損拖累。

事實上，萬華媒體去年11月公布的截至去年9月底止半年業績亦見虧損，期內來自持續經營業務之虧損為881.4萬元，按年擴大32.7%；而截至去年9月底止3個月來自持續經營業務虧損則為503.4萬元，更按年大增五成。

其中，香港及台灣的出版及印刷業務繼續「見紅」。

上述期內，世界華文營業額按年下跌13.8%至1.44億美元。公司解釋是由於出版及印刷分部以及旅遊分部收入減少所致，並導致除所得稅前溢利下跌35%至600.1萬美元。

其中，該公司港、台業務之出版及印刷分部營業額跌2.1%至2,510.5萬美元，除所得稅前虧損為159.9萬美元。公司在該份去年11月公布的業績內指，營商環境欠佳，包括全球經濟不穩、示威活動持續、訪港旅客人數持續大幅下跌令消費疲弱。

－－－－－－