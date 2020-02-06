林嘉麒：提早部署　分三階段撈貨

周二專欄提及「對大市未需太悲觀」，似乎投資者情緒不但沒有受疫情發展影響，反而較預期更為樂觀，早作部署並且入市。首先，要了解為何樂觀。本周以來，人民銀行周一及周二連續兩日出手，向市場提供流動性，巨額逆回購操作1.7萬億元人民幣(下同)，就算昨日(周三)暫停逆回購，單日淨回籠300億元。截至周三，人行實質投放了5,200億元。

除了額度外，實質利率下調了100個基點，減幅較早前多，令投資者自自然憧憬未來央行短期會持續放水穩經濟，最快本月20號公布的LPR利率也會下調，形成一個短期利好。

受疫情影響，投資者一方面要了解疫情發展的趨勢，對未來經濟衝擊的影響，以及股市的投資氣氛，同一時間在憧憬放水穩經濟的效果。就算兩者部分效果抵銷，相信大部分投資者也會認為中國第1季GDP大幅下滑的看法是一致的，未來此消息會令大市回調。而在早前股市先跌的情況下，配合現時放水的氣氛，指數短線回穩反彈不足為奇。

投資名句「別人恐慌時我貪婪」，在新的疫情出現時，以人類的有限知識，相信醫學及微生物學專家也未敢輕言疫情很快便過去。不過，疫情會否紓緩，與投資者偷步撈貨又是另一件事情。現況似投資者偷步部署，當然未來疫情短線消息以偏淡為主，惟繼續壞消息而股市未受影響下，持較多現金者也可先作部署。

昨日有大行發表報告指，新型冠狀病毒的爆發將令投資者情緒在短期內維持波動，但認為這正是價值股份「撈底」的好時機，並列出三個投資階段。首階段(即現時)需挑選受影響最小的板塊，第二階段可吸納從投資情緒復甦的股份，第三階段(當新感染病例放緩)可吸納受疫情影響最大的股份。

對大行的部署筆者是同意的，在疫情未見突破性的壞消息時，投資情緒低迷屬短暫情況，部分公司的股價已反映出市場對其估值的憂慮，估值較市場偏低，從而令資金流入，股價重回合理價值水平。因此受影響較少的科技股及醫藥股成為資金流入的對象，而個別指數成分股從高位調整亦出現超賣的情況而出現技術性反彈。

未來受利好及利淡消息交錯的情形下，股市仍維持一定的波動，惟向好居多，要入市也毋須高追。對疫情不要掉以輕心，對股市亦毋須過分擔心。以年內作為投資方向，再伺機分段吸納，是為上策。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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