林嘉麒：提早部署 分三階段撈貨
2020年02月06日 00:05
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周二專欄提及「對大市未需太悲觀」，似乎投資者情緒不但沒有受疫情發展影響，反而較預期更為樂觀，早作部署並且入市。首先，要了解為何樂觀。本周以來，人民銀行周一及周二連續兩日出手，向市場提供流動性，巨額逆回購操作1.7萬億元人民幣(下同)，就算昨日(周三)暫停逆回購，單日淨回籠300億元。截至周三，人行實質投放了5,200億元。
除了額度外，實質利率下調了100個基點，減幅較早前多，令投資者自自然憧憬未來央行短期會持續放水穩經濟，最快本月20號公布的LPR利率也會下調，形成一個短期利好。
受疫情影響，投資者一方面要了解疫情發展的趨勢，對未來經濟衝擊的影響，以及股市的投資氣氛，同一時間在憧憬放水穩經濟的效果。就算兩者部分效果抵銷，相信大部分投資者也會認為中國第1季GDP大幅下滑的看法是一致的，未來此消息會令大市回調。而在早前股市先跌的情況下，配合現時放水的氣氛，指數短線回穩反彈不足為奇。
另外，國家衞生健康委員會表示在武漢治療新型冠狀病毒感染的肺炎有最新研究的成果，證實阿比多爾能有效抑制新型冠狀病毒，而根據國家藥監局的數據統計顯示，目前阿比多爾在5家藥企已經獲得批准，而其中，石藥(01093)旗下藥物鹽酸阿比多爾片於2019年上市，並進入國家醫保。在市場憧憬有藥可醫的情下，疫情有望紓緩改善，投資者風險胃納亦自然上升。美國十年國債息率再次向上，接近1.6水平，同時人民幣亦未見進一步轉弱。
投資名句「別人恐慌時我貪婪」，在新的疫情出現時，以人類的有限知識，相信醫學及微生物學專家也未敢輕言疫情很快便過去。不過，疫情會否紓緩，與投資者偷步撈貨又是另一件事情。現況似投資者偷步部署，當然未來疫情短線消息以偏淡為主，惟繼續壞消息而股市未受影響下，持較多現金者也可先作部署。
昨日有大行發表報告指，新型冠狀病毒的爆發將令投資者情緒在短期內維持波動，但認為這正是價值股份「撈底」的好時機，並列出三個投資階段。首階段(即現時)需挑選受影響最小的板塊，第二階段可吸納從投資情緒復甦的股份，第三階段(當新感染病例放緩)可吸納受疫情影響最大的股份。
對大行的部署筆者是同意的，在疫情未見突破性的壞消息時，投資情緒低迷屬短暫情況，部分公司的股價已反映出市場對其估值的憂慮，估值較市場偏低，從而令資金流入，股價重回合理價值水平。因此受影響較少的科技股及醫藥股成為資金流入的對象，而個別指數成分股從高位調整亦出現超賣的情況而出現技術性反彈。
未來受利好及利淡消息交錯的情形下，股市仍維持一定的波動，惟向好居多，要入市也毋須高追。對疫情不要掉以輕心，對股市亦毋須過分擔心。以年內作為投資方向，再伺機分段吸納，是為上策。
宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)
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