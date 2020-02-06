金曹： 期指喘穩　料徘徊26500

A股星期一開市，補跌7.33%，周二滬綜指在2,685點低位獲得支持反彈，期指在上周五的25,880點見支持反彈。

周一、周二期指加倉，現時評估期指在26,000至26,300點間獲得支持，周三港股通北水大量流入，下午超過67億元人民幣，美股反彈，人民幣回穩守住7算，估計1月期指由28,200點轉倉後跌至25,880點，暫時找到短線支持。反彈阻力係10天平均線及2月期指轉倉位約27,160點附近。

由於今次跌市明顯是由於恐懼新型冠狀病毒對經濟有巨大負面影響所引致，推算最遲要等到2月16日，觀察中國的新增確診及死亡個案會否回落，股市才有望回穩向上。全國新型冠狀病毒感染的肺炎疫情專家組組長鍾南山，接受官媒採訪時表示，目前全國的新型冠狀病毒疫情仍處於上升期，專家判斷今次疫情有望在2月16日左右出現高峰，但現時仍需加強防控，不可放鬆警惕。

分析恒指各種技術指標及數據：

1.恒指10天平均線27,192遠低於20天平均線27,944，利淡。後市如反彈上10天移動平均線會有較大阻力。

2.恒指250日高低位24,899點及30,280點的38.2黃金比率係26,916點。如周線能企穩，跌勢可以靠穩。

4.大手期權Call PUT維持在25,800至27,200點，中間位26,500點。估計2月中新型冠狀病毒個案未見明顯受控之前，期指只能以26,500為中軸炒上落。

5.一月期指約28,220點轉倉之後，結算價26,661點，跌了1,559點，估計2月由27,160點轉倉，結算應高於25,601點(27,160點-1,559點)。期權PUT也是在25,000至25,600點之間。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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