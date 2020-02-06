【產經專題】二手樓估價「疫」市跌　黃埔南豐下調3%

疫情在全球肆虐，令原已放緩的香港經濟雪上加霜，樓價勢將調整，銀行取態亦趨保守。本報追蹤20個大型二手屋苑單位，當中七成半估價按月下跌，紅磡黃埔花園有兩房單位挫達2.9%。

黃埔花園2期16座低層戶，實用面積466方呎，目前估價為769萬元，較上月的792萬元跌23萬元。代理指該盤2月未聞買賣，因屋苑有新型肺炎確診患者，睇樓量大跌，個別業主開始減價。

其中，由一個投資集團持有的10期2座低層戶，實用面積910方呎，屬交吉鎖匙盤，去年開價1,800萬元，近期劈價200萬元，現叫價1,600萬元，呎價17,582元。據了解，該業主持有的兩個茶果嶺麗港城三房戶亦劈價約6%，開價同樣低於1,000萬元。

該批估價單位中，以鰂魚涌南豐新邨2座高層戶估值跌幅最大，由上月935萬元，減至目前907萬元，下調28萬元或約3%。中原楊文傑稱，受疫情影響，不少準買家預期樓價會下跌，近期紛紛查詢屋苑有否約600萬元的兩房放盤，但由於做價暫仍未跌至該水平，所以市場根本無客睇樓，以致本月仍未發市。

至於港島區指標屋苑之一的鴨脷洲海怡半島，一個2座高層戶估價亦明顯下滑，由上月893萬元跌至870萬元。該行盧鏡豪指出，物業2月至今錄兩宗成交，平均實用呎價跌穿1.6萬元。近期普遍業主拒絕開門睇樓，準買家只可以參觀鎖匙盤，同時除非有「較實在」的還價，否則不會主動劈價。

由於短期內難望有好消息，市場不斷出現「冧價」個案。利嘉閣關騰達指，東涌東堤灣畔一個高層複式戶於去年12月初開價1,550萬元。據了解，上址屬鎖匙盤，買賣雙方經過長達八小時議價，終減至1,350萬元易手，低市價逾300萬元，呎價11,231元。而個別銀行對單位的網上估值更逾1,700萬元。

另外，市場消息指，大圍盛世3座南翼中層B室，剛售1,265萬元，呎價16,094元，成交價亦較銀行估價低約100萬元。

祥益林家倫則稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居7座中層A室套三房戶，1月初開價660萬元，近日降至630萬元。有外區客一周前開始睇樓，原業主即場再減7萬元，以623萬元成交，呎價9,796元。

中原亞太區副主席陳永傑認為，受到武漢肺炎疫情影響，樓市猶如「點咗穴」，相信短期仍屬肺炎爆發期，市況不會有太大改變。不過，若情況失控，樓價隨時「無底線地下跌」，反之能受到控制，估計全年樓價上落波幅約5%。

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