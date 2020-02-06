歐股收市上漲　Infineon急升逾一成

歐股收市做好，英國富時100指數收報7,482點，升42點或0.57% ;法國CAC指數收報5,985點，升50點或0.85% ;德國DAX指數收報13,478點，升196點或1.48%。

Markit數據顯示，歐元區今年1月季調後服務業採購經理人指數(PMI)終值上修至52.5，市場原預期確認初值52.2，前值則為52.8。

個股方面，法巴去年第四季淨利潤18.4億歐元勝預期，但下調盈利能力前景。

丹麥銀行Danske Bank去年淨利潤持平，並預警2020年盈利恐跌近50%，主要由於洗錢醜聞和負利率的壓力。該行股價全日升0.48%。

科技公司Infineon業績符合預測，同時確認前景指引。公司股價收市急漲10.58%。

西門子上季淨利潤下跌3%，主要受到汽車和能源行業疲弱所拖累。西門子股價升約0.6%。

－－－－－－