紐約期油收漲逾2%　布油收復55美元關

國際油價周三上漲，紐約期油收報每桶50.75美元，升1.14美元或2.3%；布蘭特期油收報每桶55.28美元，升1.32美元或2.5%。

美國上周原油庫存增幅超預期，但汽油及精煉油庫存均錄得跌幅，支持油價周三表現。

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存增335.5萬桶，市場預期增300萬桶；汽油庫存跌9.1萬桶，市場預期增180萬桶；精煉油庫存跌151.2萬桶，市場預期無升跌。

另一方面，石油輸出國組織及其產油盟國(合稱「OPEC+」)正考慮減產以穩定油價。不過，有報道指，俄羅斯不支持擴大減產，但願意延長現時生效的減產協議。

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