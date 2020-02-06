紐約期油收漲逾2% 布油收復55美元關
2020年02月06日 04:42
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
國際油價周三上漲，紐約期油收報每桶50.75美元，升1.14美元或2.3%；布蘭特期油收報每桶55.28美元，升1.32美元或2.5%。
美國上周原油庫存增幅超預期，但汽油及精煉油庫存均錄得跌幅，支持油價周三表現。
美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存增335.5萬桶，市場預期增300萬桶；汽油庫存跌9.1萬桶，市場預期增180萬桶；精煉油庫存跌151.2萬桶，市場預期無升跌。
另一方面，石油輸出國組織及其產油盟國(合稱「OPEC+」)正考慮減產以穩定油價。不過，有報道指，俄羅斯不支持擴大減產，但願意延長現時生效的減產協議。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。