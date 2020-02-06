美股收市：道指漲483點　標指納指齊創新高

投資者已消化對武漢肺炎疫情的擔憂，美股3大指數連升3日，標指和納指齊創出收市新高。

道指收報29,290點，升483點或1.68%；標指收報3,334點，升37點或1.13%；納指收報9,508點，升40點或0.43%。

個股方面，「閱後即焚」相片分享軟件Snapchat母公司Snap Inc.上季收入遜預期，股價全日急挫14.7%。

福特汽車上季經營溢利按年大跌近3分之2，盈利亦遜預期，股價收市重挫9.48%。

早前連日創新的電動車生產商特斯拉(Tesla)被外國財經媒體質疑是泡沫。該公司股價全日急瀉17.18%，收報734.7美元。

對於後市，日本三菱東京聯合銀行首席經濟學家Chris Rupkey表示，本周的美股走勢證明了新型冠狀病毒的疫情目前並不對市場構成顯著風險，公共健康事件不會增加美國在2020年走向經濟衰退的概率。

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