【專家點評】古勝：保港股穩定成內地資金頭等大事…
2020年02月06日 07:16
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港股昨日(5日)反彈上26,700點水平，成交逾千三億元。有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。押注內地打贏抗疫戰，目前也許是入市良機；但若押注中、港兩地疫情失控，經濟硬着陸，則目前似乎是開淡倉的好機會。
昨見騰訊控股(00700)股價由全日高位400元掟番落392元水平，可見市場套現的需求仍大。雖然內地資金致力於穩定港股，從而穩定海外投資者對中國資產的信心，惟畢竟兩地經濟急劇轉差的事實不能視若無睹，盡量降低持倉風險仍為刻下首要任務。
事實上，最近香港企業要求員工請假、放無薪假的個案急增，皆因門可羅雀，與其浪費燈油火蠟，倒不如大家同舟共濟，有商有量應付疫潮與逆境。如此氣氛，哪來「撈貨」的動力。故如今留在場中的，大概就係大撼大，內地資金要頂住個棚，但最終係要有人肯接貨先有意義，否則只會引來外資大鱷興風作浪，不見得有好結果。
不過，若然已完成為組合減倉，小注喺場內即日鮮，又唔係完全冇得搞作，尤其依家大市仲有過千億元成交。好似見到昨日隻華虹半導體(01347)開市見20.45元後，即市搶高到21.6元，收報21.35元，升7.8%，成交配合，短線有勢再衝23元阻力位。留意個股交投即日小注炒作，未嘗不可，但過夜就盡量避免好了，且要嚴守止蝕位。
東方產經專欄作者 古勝
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