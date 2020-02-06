【專家點評】古勝：保港股穩定成內地資金頭等大事…

港股昨日(5日)反彈上26,700點水平，成交逾千三億元。有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。押注內地打贏抗疫戰，目前也許是入市良機；但若押注中、港兩地疫情失控，經濟硬着陸，則目前似乎是開淡倉的好機會。

事實上，最近香港企業要求員工請假、放無薪假的個案急增，皆因門可羅雀，與其浪費燈油火蠟，倒不如大家同舟共濟，有商有量應付疫潮與逆境。如此氣氛，哪來「撈貨」的動力。故如今留在場中的，大概就係大撼大，內地資金要頂住個棚，但最終係要有人肯接貨先有意義，否則只會引來外資大鱷興風作浪，不見得有好結果。

東方產經專欄作者 古勝

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