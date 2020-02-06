【市前重點睇】美股連日反彈 港匯續強
2020年02月06日 07:57
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●港匯觸及7.762，飆至2017年3月以來高位，美匯指數升上98.3，離岸人民幣(CNH)高見6.9735，美元兌日圓見109.81，歐元跌穿1.1關，英鎊失守1.3關。金價企1,555美元。布油漲逾2%，高見56.46美元，紐油漲破51美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指漲逾300點。
●美股三大指數連升3日，標指和納指齊創出收市新高。道指收報29,290點，升483點或1.68%；標指收報3,334點，升37點或1.13%；納指收報9,508點，升40點或0.43%。 https://bit.ly/2Ovy47j
●美國去年12月貿易赤字按月擴大11.9%至489億美元，大過市場預期。不過，總結去年全年，貿赤較前一年收窄1.7%至6,168億美元(約4.81萬億港元)，是6年來首見縮減，反映來自中國的貨品以及原油入口減少，惟仍較美國總統特朗普上任前多超過20%。 https://bit.ly/386FoOs
●三藩市聯儲銀行行長戴利表示，雖然新型冠病毒存在不確定性，但不認為會對美國經濟有實質性影響，並料其整體對經濟的影響有限，可能是短暫的。
●美國1月份ISM非製造業指數由去年12月經修訂後的54.9點，升至55.5點，創5個月新高，並高於市場預期的55.1點。
●美國10年期國債孳息率升5.17點子，報1.6508厘。
●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報26,997點，升210點或0.78%。
●即月恒生指數夜期收報26,935點，升195點，高水148點，成交48,726張。
●紐約期金收報每安士1,559.9美元，升4.4美元或0.3%。
●紐約期油收報每桶50.75美元，升1.14美元或2.3%；布蘭特期油收報每桶55.28美元，升1.32美元或2.5%。
●英國富時100指數收報7,482點，升42點或0.57%；法國CAC指數收報5,985點，升50點或0.85%；德國DAX指數收報13,478點，升196點或1.48%。 https://bit.ly/374Ikd0
●歐盟擬重新修訂金融法規，削弱倫敦作為金融中心的作用。
●武漢肺炎：歐央行關注疫情，隨時加大放水力度。
●松齡護老賣盤予舖王鄧成波父子，溢價逾倍。 https://bit.ly/39cPtK0
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