【股民熱話】經濟愈差股市愈冇得跌　你相信嗎？

正當中國疫情擴散尚未受控，香港又醞釀疫情在社區爆發之際，兩地股市急跌後連日反彈，又好似有咩事發生咁。有資金落場買，理由之一係憧憬內地疫情受控，兩地政府會加大力度刺激經濟。言下之意，經濟愈差，股市愈係冇得跌，到底這是甚麼理論，應唔應該相信？

近來，聽到不少樂觀的說法，如汽車股做好，因為搭公共交通工具易染病毒，多咗人買車自駕出入，刺激汽車銷售；又有說，市民都足不出戶，多咗網購同外賣，網購股外賣股可炒上；再又有人說，內地快要降準甚至減息，內銀股撈得過。總之，各種各樣入市博反彈的理由，近日在市場充斥，但實際經濟表現如何？

中國首季經濟難保五，全年保六目標或要修改。今年首兩個月內地汽車銷售大幅下降，跌幅以雙位數字增長。經濟景氣差，勞工延遲開工，收入下降，連基本消費都不利，更莫說是奢侈品的汽車銷售，前景難以樂觀。

何況，內地疫情肆虐影響製造生產，預計物價高企將限制貨幣政策寬鬆的空間，單靠降準，作用有限，而市道復甦亦需要時間。面對企業財務困難，肩負穩經濟責任的各大內銀只有配合政策，放寬債務期限或減貸款利率，不良貸款上升致令撥備增加，將危及內銀股的資本充足率，影響正常放貸營運，甚至有增資擴股需要，經營前景充滿不明朗因素。

陸續有國際品牌暫停在中、港兩地的部分業務，顯見疫情影響不僅限於中、港兩地經濟，中國市場佔比大的國際企業盈利增長亦會受到打擊，令疫情影響全球並反映在全球股市估值上。

香港經濟繼受貿易戰及社會動盪打擊後，又來個肺炎疫情，元月一度出現的小陽春無以為繼，二月經濟活動開始大受影響，加上內地需求明顯放緩，首季經濟增長將會大幅度倒退。香港樓價下調壓力漸增，百業不景，跌幅尚未完全反映營運風險，股價何來升的條件？

歸根究柢，全球資金氾濫，利率低企，迫使資金降低、再降低風控門檻，尋求回報。事實上，如今全球經濟已陷入--經濟差--放水--經濟再差--再放水的惡性循環，是否放水就能「醫百病」，提振經濟，效力會否遞減，大概去年中國經濟放緩，已給大家答案。

目前恒指處於2019年初的水平，過去一年香港發生過咩事，經濟底子變化如何，相信不須再用筆墨說明。雖然新經濟興起，或多或少會緩解經濟下跌周期的壓力，但卻改變不了衰退的軌道。以目前恒指往績市盈率10.5倍，假設今年整體企業盈利倒退兩至三成計算，即現時恒指往績市盈率高達13倍樓上，呢啲位中長線係咪值得「撈貨」，不無疑問。

只是身處資金氾濫資產泡沫的年代，資產價格已被嚴重扭曲，容易造成混亂與錯覺，亦沒有人能準確預計到泡沫何時會爆破，此前應否繼續擁抱泡泡，還是急流勇退，保本至上，儲糧過冬，人在魚缸中，就只有同枱食飯，各自修行。反正如今筆者未覺市場處於極端恐慌階段，亦可以話仲有人未識驚，繼續睇好北水托市成功。所謂「別人恐慌時我貪婪」的說法，目前是否言之尚早，就留畀大家自行判斷。

東方產經專欄作者 帥哥

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