巴西央行減息至4.25厘

巴西央行宣布降息，將基準貸款利率下調25點子，至4.25厘，為該國自2019年啟動降息步伐後第五次降息，但央行於是次會議中「放鷹」，暗示將暫停減息。

來自中國需求放緩的問題一直困擾巴西經濟，巴西央行為支持國內經濟擴張，認為再次減息是必要的舉措。

展望2020年，央行考量到貨幣政策的遞延效果，從2019年啟動的減息步伐估計將在2020年開始發酵，預期該國經濟將緩步復甦，料2020年GDP增長約2.4%、通脹3.5%。

然而，巴西央行於是次的會議聲明中指出，在貨幣寬鬆的幫助下，對經濟有支持，但未來該行在採取進一步政策行動時，將更為「小心謹慎」，暗示在連續減息後，或將暫停降息，以觀察降息後的傳導效果。

投資銀行巴克萊巴西經濟學家Roberto Secemski認為，巴西央行的聲明，是比預期的還要鷹派。

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