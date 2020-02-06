【外匯點評】陳正犖：澳洲5月或減息

澳洲連續三次維持利率不變，議息會後聲明比市場預期中性，推升澳元。澳洲儲備銀行的月度政策聲明中，仍然支持經濟正在溫和的轉捩點上，亦有提到最近一個月兩大重大風險事件，包括澳洲的山火，以及武漢爆發新型冠狀病毒疫情將短線影響當地消費，但只屬暫時性的風險。澳洲央行短期對減息繼續保持耐性。

不過在金屬市場方面，由於疫情或令最大消費國──中國的需求可能減少，金屬價格短期或會過度下跌。作為主要出口鐵礦石的澳洲亦可能受到影響，並對澳元造成衝擊。我們維持央行或會於5月減息25點子。

技術分析方面，澳元兌美元在0.6671至0.6678有良好的支持(為2019年8月及10月低位)，澳元兌美元或有潛力上試0.6847至0.6867附近較強阻力位。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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