亞洲股市：日股飆逾350點　韓澳股皆升

市傳已研發新藥治療「新型冠狀病毒」，美股連升3日，標指及納指齊創收市新高；亞洲主要股市揚升，日本日經225指數早段抽高374點或1.6%，報23,694點。

板塊方面，能源及原材料股皆漲2.8%，金融股升2%，地產股升逾1%。個股中，川崎重工飆近5%，日本製鋼所及第一生命皆升3.6%，日產汽車升1.7%。

南韓首爾綜合指數亦升27點或1.2%，報2,193點。個股中，現代重工業及浦項鋼鐵齊漲逾4%，三星電子升0.8%。

澳洲悉尼普通股指數升42點或0.6%，報7,123點。板塊方面，金融及能源股同升1%。個股中，澳洲礦業及Byron Energy抽升6%至7%。

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