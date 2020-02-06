【專家點評】陳蓓敏：港股料窄幅上落

受新型冠狀病毒擴散影響，澳門政府宣布博彩業暫停半個月，濠賭股雖應聲下跌，但跌幅溫和，未見瀑布式沽壓，料因市場對澳門果斷措施有信心。澳門政府更強調不會封關。港股受惠中美兩地股市反彈，恒指於26,000點水平見支持，再加上中央放水，反彈合理，但不算亮麗，成交不俗。

若疫情受控，香港股市可望回穩做好。本地銀行股受本地經濟因素影響，動彈乏力，反之內地金融較具瞄頭。疫情一日未受控，港股料見窄幅上落，恒指需重返27,000點，才可把上落空間上提至27,000點至27,600點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)(作者持有財險，其客戶持有阿里巴巴)

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