【專家點評】陳蓓敏：港股料窄幅上落
2020年02月06日 08:30
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美國國會參議院將表決對特朗普兩項彈劾條款，料被否決。特朗普發表國情咨文，自吹自擂式表示國家興盛，收入增加，就業優異，經濟增速理想，提振美股造好。電動汽車生產商Tesla成為近期焦點新星，年內股價累升逾一倍，曾高見968美元後回落，帶動在港上市內地鋰電池生產商贛鋒鋰業(01772)單日暴升兩成。中、日兩國政府原定今個月中在北京舉行，為國家元首國事訪問做工作準備會議，今作延遲。習近平四月訪日暫未作變更。
受新型冠狀病毒擴散影響，澳門政府宣布博彩業暫停半個月，濠賭股雖應聲下跌，但跌幅溫和，未見瀑布式沽壓，料因市場對澳門果斷措施有信心。澳門政府更強調不會封關。港股受惠中美兩地股市反彈，恒指於26,000點水平見支持，再加上中央放水，反彈合理，但不算亮麗，成交不俗。
若疫情受控，香港股市可望回穩做好。本地銀行股受本地經濟因素影響，動彈乏力，反之內地金融較具瞄頭。疫情一日未受控，港股料見窄幅上落，恒指需重返27,000點，才可把上落空間上提至27,000點至27,600點。
個股方面，阿里巴巴(09988)表現較騰訊控股(00700)出色。中國財險(02328)發盈喜，集團預計全年淨利潤按年增加35%至60%幅度，技術走勢轉好，估值吸引，建議吸納，目標價9.18元，止蝕定於8.1元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)(作者持有財險，其客戶持有阿里巴巴)
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