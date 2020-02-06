【專家點評】楊俊文：中港股市靠穩難大升

內地股市周一復市，加上美股上周末大跌近600點，大多投資者都以為港股會跟插，然而港股一開市未有大幅下跌，A股則直插約7%至2,700點水平。筆者認為周末時中央已有維穩政策包括萬多億逆回購，降MLF利息，限制沽空，指示大戶不能沽貨等。在相關政策扶持後，港股連升3天，A股重回2,800點水平，連關賭場的賭業股在宣布有關消息後都由跌6%即時回升至跌2%，大戶維穩手影非常明顯。

在全球層面，此疫症暫時除了內地較嚴重外，全球包括澳門、香港都只有零星個案。基本上心理影響遠大於實際數字，美國方面跌了兩天之後依舊強勢，日圓匯價仍是109至110，較弱的是人民幣匯價，理論上在強力放水，內地封城，經濟有機會未能保五的背景下，人民幣應有較大跌幅，所以穿7算也都是中央托市的結果，否則跌幅將更大。

中央是次維穩事關重大，內地停工停擺令經濟差已是事實。即時放水令企業在停工下仍有流動性支撐一下，保香港股市令市場情緒穩定，讓香港繼續成為融資中心為企業提供流動性起了極大作用。近日急跌的企業債息都穩定下來。

指數方面，不要預期香港內地市的維穩能令大市上升，指數只會在26,000點至27,000點之間穩定，而非大升。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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