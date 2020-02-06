【專家點評】鄧澤堂：恒指彈至27200點或見阻力

港股鼠年開局三連跌後，在港股通重開帶動下，恒指在26,200點附近反彈；成交額增至逾1,300億元，創近9個月新高。儘管恒指近日回升，但相信新型肺炎疫情發展以及A股後市表現，仍會繼續左右港股走勢。有消息指中國正在評估疫情對政府工作計劃的影響，或會下調今年經濟增長目標。

此外，中國衞健委數據顯示，日內新增確診病例進一步加快至逾3,200宗，累計確診病例突破兩萬人。肺炎疫情發展仍然令人憂慮，恒指反彈至27,200點或會出現阻力。

外媒報道，消息人士透露中國官員正評估肺炎疫情對中央工作計劃的影響，考慮內容包括是否需要調整今年經濟增長目標。此前經濟學家預算今年經濟增長目標在6%左右，而2019年的目標則為6%至6.5%。

過往經驗來說，中央會於3月份舉行的全國人大會議上公布全年經濟增長目標，而消息透露，今年人大會議原定於3月5日開始，但受疫情影響，會議可能會延遲召開。而官員亦正考慮採取進一步的經濟提振措施，當中包括提高預算赤字率上限，以及上調專項債發行規模等，政策或會改變第二季後的炒作板塊，宜留心政策傾斜部分。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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