【外匯點評】溫灼培：澳元利好消息不斷

澳央行於周二議息會後，儘管面對疫情、中國經濟增長預期放慢及澳洲燒不完的山火等，行長洛威依然對當地今明兩年經濟充滿信心，預期分別可有2.75%及3%增長。

他作出這樣預期後，市場隨即意識到洛威並不急於減息，因而把原先預期5月份減息日子延至7月份。到了周三，洛威再在一公開場合中發表演說，指除非失業率上升及通脹一直處於低水平他才會減息，明顯洛威是提升了減息門檻。

更有趣是洛威在演說中表明，不能排除減息可能，但他期望這不會發生。此番言論進一步表明，澳央行今年內不再想減息的意向。從澳元利率期貨價格變化顯示，現市場估計澳央行3月減息機會降至只有12%，就是10月減息機會也不足七成。

一點必須理解，中美已達成貿易協議，可謂是進入了雙方貿易的蜜月期。倘不是疫情，料環球投資氣氛早已高漲。現在疫情雖未見減退，但美國與泰國均有成功醫治案例。加上美國亦伸出橄欖枝表示理解中國現今情況，並可考慮延遲中國在貿易協議中所承諾作出的大舉採購。這一切均屬利好因素，利好環球股市及澳紐貨幣走勢。料66.8美仙為澳元龐大支持，短期目標68.5美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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