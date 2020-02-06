武漢肺炎：Tesla股價瀉17%　國產版Model 3延遲交付

武漢肺炎疫情持續擴散，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)原定於2月初交付的國產版Model 3，受疫情影響而延遲交付，Tesla股價周三(5日)大插17.18%，見734.7美元，僅次於2012年創下19.3%的單日跌幅；市後交易時段續跌近1%，至727.5美元。

外媒報道，Tesla上海廠由1月起向中國客戶推出Model 3，但由於肺炎疫情爆發，上海廠依指令關廠、延後開工，因而拖累交付進度。

該公司全球副總裁陶琳於社交網站指出，目前看起來原定農曆新年後2月初的交付會暫緩，公司會盡力在疫情好轉後補上之前暫緩的速度，並制訂各種計劃中。

Tesla財務總監Zach Kirkhorn上周曾稱，集團旗下於上海的Model 3電動車廠房，因遵守內地政府要求而延後1周至1周半擴產，或將影響今年首季的盈利能力。

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