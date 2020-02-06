【專家點評】彭偉新：東風集團見底博反彈

港股自1月由高位29,174點見頂回吐後，日前最低曾跌至26,145點，其間跌幅達到3,029點。雖然市場仍然擔心新型肺炎的疫情未能成功遏止，而且更擔心日後環球經濟增長會受到拖累，特別是市場預期今年內地的經濟增長會有機會跌至5.4%，會拖累股市的整體走勢。暫時港股經過了過去半個月的急跌後，似乎有見短期支持的機會，特別是整體走勢及成交額相對配合，有望帶動恒指在短期內逐步升返27,300點水平。

如果整體疫情能夠控制得宜，港股未必會再跌返去年8月低位24,899點水平，反而在逐步消化利淡消息下，恒指可以逐步向整個跌浪總跌幅的61.8%作出反彈。

而股價在近期的回調中，雖然沽壓較大，但整體資金流則出現回升，計自今年1月2日起至2月4日期間，仍然錄得正資金流入，達到4,660萬元，而且更出現機構投資者主動買貨，而散戶投資者主動沽貨的情況，預期股價已出現見底，投資者可以在6元水平買入，若果按去年9月由8.52元開始回落的跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，股價有望上試6.85元，跌穿5.8元先行止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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