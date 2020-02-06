港股格局：許繹彬籲謹慎看待大市反彈

港股又再彈升，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，受到市傳美國及中國已研發到最新的抗疫治療所帶動，加上香港政府再推檢疫措施，對內地來港人士實施隔離14天政策，刺激昨晚夜期曾高見27,186點，道指亦升483點。雖然市況風雨飄搖，惟港股每日仍錄得逾千億成交，可見基金對大市仍未陷於絕望，一直靜候有好消息再收復失地。

然而，許對後市不表樂觀，主要基於武肺疫情至今仍未查找出源頭，加上除香港外，眼見澳門、台灣、日本等地的抗疫措施「有增無減」，大家必須時刻沉着應戰，對大市應要持平審慎，不應盲從附和。

他續稱，「疫市」中部分股份表現優於大市，除了醫藥股外，網購股、網遊股及民生股如糧油食品股異軍突起，甚至連「網上教育股」亦炒上。這類股份之所以受到熱捧是因為投資於對疫情一旦爆發，市民便足不出戶，必須依賴「網上服務」，但相信只是曇花一現，跟炒一轉當然無妨，長線則要看其基本因素，投資者必須切記，勿一時忘形。

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