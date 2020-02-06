傳中國暫停對騰訊音樂涉壟斷調查
2020年02月06日 10:46
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外電引述消息報道，中國反壟斷當局已暫停調查騰訊控股(00700)旗下騰訊音樂娛樂集團，與世界三大唱片公司的交易。
消息指出，在騰訊音樂與旗下擁有抖音的字節跳動達成音樂轉授權合作之際，中國國家市場監督管理總局於1月份已向騰訊音樂和三大唱片公司表示，始於1月的調查已經暫停，惟當局並無說明暫停調查的理由。
監管當局此前一直在調查騰訊音樂與環球音樂、Sony music和華納音樂的獨家授權協議。騰訊在支付唱片公司版權費後，再將音樂轉授權給阿里巴巴(09988)及網易等公司旗下的音樂平台。
此外，有關騰訊提出以每股17挪威克朗的價格，收購挪威遊戲開發商Funcom NV，該公司一直與奧斯陸證券交易所保持溝通，預計要約期將於2月21日當天或者前後開始。
騰訊控股最新報397.6元，升1.38%。
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