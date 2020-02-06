港股格局：郭家耀指下一阻力在27400點
2020年02月06日 10:59
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，最近美股繼續維持強勢，已連升三個交易日，主要由於美國經濟數據理想，加上有傳新型肺炎藥物有突破，市場氣氛轉為樂觀。港股亦受帶動，恒指重上兩萬七關口，但板塊個別發展，新經濟股相對較強勢，直接帶動大市向上。不過，他又指，新型肺炎疫情發展仍有未知數，指數若進一步反彈或會觸發獲利回吐，料恒指下一阻力在200天線約27,400點，支持位則在26,500點。
半導體近期受市場追捧，郭認為，主要由於內地智能手機或智能設備需求增加，而為保證供應鏈安全以致國產化率上升，亦帶動晶片廠商機。當中中芯國際(00981)股價表現強勢，既可以受惠國策支持，且訂單量亦明顯上升，但始終股價累升已多，只宜作短線炒作，10天線15.5港元為主要支持，跌穿該水平止蝕，阻力位則在18元水平。
另外，郭指出，歌禮製藥(01672)股價近日由低位抽升，主要由於其藥物獲批准開展治療新型冠狀病毒感染臨床研究，市場憧憬有望取得突破進展。不過，臨床認證需要以年計算，才可將藥品推出市場，相信仍需要一段長時間才可提升歌禮盈利，加上需投入資本開支去做研發，對盈利或會造成壓力。該股早前走勢較差，近日才由低位回升，建議以10%跌幅作為止蝕參考，後市視乎能否在大市氣氛支持下，挑戰5.4至5.5元水平。
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