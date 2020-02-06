港股格局：郭家耀指下一阻力在27400點

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，最近美股繼續維持強勢，已連升三個交易日，主要由於美國經濟數據理想，加上有傳新型肺炎藥物有突破，市場氣氛轉為樂觀。港股亦受帶動，恒指重上兩萬七關口，但板塊個別發展，新經濟股相對較強勢，直接帶動大市向上。不過，他又指，新型肺炎疫情發展仍有未知數，指數若進一步反彈或會觸發獲利回吐，料恒指下一阻力在200天線約27,400點，支持位則在26,500點。

－－－－－－