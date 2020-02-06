武漢肺炎：英國智庫料內地GDP增速將降0.4%

據英國國家經濟社會研究院(NIESR)稱，新型冠狀病毒引發的疫情今年可能傷害到中國的經濟和全球的前景。但基礎情境下，全球經濟將逐步回暖。

NIESR全球宏觀經濟副研究主任Barry Naisbitt稱，以沙士經驗作為指導，新型冠狀病毒疫情可能會導致中國和全球2020年國內生產總值(GDP)增速分別降低約0.4%和0.1%。他表示，在中國影響可能主要通過零售銷售、運輸和酒店住宿減少反映出來。他強調，現在的情況瞬息萬變，上述並非最終的預估。

由於疫情可能為供應鏈和貨幣政策帶來風險，經濟學家一直爭論，新型冠狀病毒會否影響到他們對今年全球經濟增長持穩的預期。

此前多家券商已下調內地GDP增長預期，高盛研究報告指，如果疫情無法於本季內大致受控，全年GDP增速有可能會降至5%或更低。

－－－－－－