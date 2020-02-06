港元拆息︰1個月跌穿2厘 呈三連跌
2020年02月06日 11:31
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線下跌，隔夜息再跌至1.19厘，連跌第四日；1星期續降至1.56厘水平；與樓按相關的1個月跌穿2厘，報1.9厘，呈三連跌；3個月報2.26厘。
6/2/2020
隔夜 1.19643厘
1星期 1.56220厘
2星期 1.70512厘
1個月 1.90518厘
2個月 2.16976厘
3個月 2.26762厘
6個月 2.33196厘
12個月 2.39161厘
5/2/2020
隔夜 1.41929厘
1星期 1.70804厘
2星期 1.83881厘
1個月 2.00512厘
2個月 2.21750厘
3個月 2.29250厘
6個月 2.35287厘
12個月 2.39375厘
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