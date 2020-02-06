港元拆息︰1個月跌穿2厘　呈三連跌

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線下跌，隔夜息再跌至1.19厘，連跌第四日；1星期續降至1.56厘水平；與樓按相關的1個月跌穿2厘，報1.9厘，呈三連跌；3個月報2.26厘。

6/2/2020

隔夜 1.19643厘

1星期 1.56220厘

2星期 1.70512厘

1個月 1.90518厘

2個月 2.16976厘

3個月 2.26762厘

6個月 2.33196厘

12個月 2.39161厘

5/2/2020

隔夜 1.41929厘

1星期 1.70804厘

2星期 1.83881厘

1個月 2.00512厘

2個月 2.21750厘

3個月 2.29250厘

6個月 2.35287厘

12個月 2.39375厘

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