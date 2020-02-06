【高盛推介】小米連升四日　窩輪傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(5日)升約0.8%。周四(6日)早段繼續上升，暫時為連續第四日上升，累計至今升約12%。有內媒報道，「小米10」系列的發布會預計在本月12或13日舉行。

觀察個股認股證資金流向，可見過去5個交易日皆錄得資金流入認沽證，合共約1,700萬元。進而觀察港股通資金流向，則見周三北水繼續追捧小米，錄得約6.1億元資金淨買入股份。

美團點評周三跌約1.5%，周四早段則重上100元水平。觀察個股認股證資金流向，可見周三資金趁低吸納認購證，錄得約2,290萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證則於過去兩個交易日共錄得約510萬元資金流入。此外，牛證周三繼續獲資金流入，熊證則於當日獲資金轉向部署，錄得約1,050萬元資金流入。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－－