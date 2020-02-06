【高盛推介】小米連升四日 窩輪傳真
2020年02月06日 11:36
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(5日)升約0.8%。周四(6日)早段繼續上升，暫時為連續第四日上升，累計至今升約12%。有內媒報道，「小米10」系列的發布會預計在本月12或13日舉行。
觀察個股認股證資金流向，可見過去5個交易日皆錄得資金流入認沽證，合共約1,700萬元。進而觀察港股通資金流向，則見周三北水繼續追捧小米，錄得約6.1億元資金淨買入股份。
投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約5%，屬少數貼價、低街貨的低面值小米購證(21387)，行使價13.52元，2020年12月18日到期，實際槓桿3.9倍。
以及可留意價外幅度約10%，面值低於0.25元的高敏感度小米購證(21494)，行使價14.2元，2020年8月18日到期，實際槓桿5倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意屬市場上槓桿最高之一的小米牛證(59289)，收回價10.88元，行使價10.48元，換股比率10，槓桿比率5倍。
另一方面，近日市場留意行使價在10.38元附近的認沽證。投資者如看淡，可留意當中的小米沽證(19808)，行使價10.38元，2020年6月15日到期，實際槓桿6.6倍，熱門條款。
美團點評周三跌約1.5%，周四早段則重上100元水平。觀察個股認股證資金流向，可見周三資金趁低吸納認購證，錄得約2,290萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證則於過去兩個交易日共錄得約510萬元資金流入。此外，牛證周三繼續獲資金流入，熊證則於當日獲資金轉向部署，錄得約1,050萬元資金流入。
投資者如看好及部署認購證，須注意市場上部分產品已累積高街貨。因此宜撇除該類產品，並可留意價外幅度約16%，年期約5個月的低街貨美團購證(21394)，行使價117.9元，2020年7月7日到期，實際槓桿6.8倍，低街貨、高槓桿。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬市場上槓桿最高之一的美團牛證(61867)，收回價94.08元，行使價91.08元，換股比率100，槓桿比率9.2倍。
相反，投資者如看淡，可留意年期約4個月、低街貨的價外美團沽證(13597)，行使價85.83元，2020年5月22日到期，實際槓桿7.3倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意美團熊證(59290)，收回價119.8元，行使價122.8元，換股比率100，槓桿比率5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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