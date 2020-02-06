港股格局：黎永良料短期內瘋狂上落！

港股周四高開，恒指升破27,000點，早上累升逾500點。時富金融優越投資服務部顧問黎永良指出，港股短期內料會瘋狂大上大落，不建議投資者在27,000點樓上入市。

他解釋，港股周四(6日)爆上，純粹受外圍市況，包括美股反彈帶動，沽空者補短倉所致，所以投資者切忌太興奮。然而，目前港股被武漢肺炎疫情牽着鼻子走，且疫情發展仍有大不確定性，估計港股短期內仍未有方向。他建議投資者嚴守個人投資紀律，以免在波動市場損手。他習慣將虧蝕一成的股票沽出，並將賺錢的股票獲利一半。

另外，近日有不少散戶心郁郁想趁市淡低撈股票，他勸喻，靜待恒指再下試26,000點時才出手。他長線看好5G、軍事工業、人工智能、高端科技、潔淨能源及零售內需等股票。

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