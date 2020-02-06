【專家點評】麥融斌：萬一受感染　自願醫保能保障嗎？

踏入鼠年，各地爆發新型冠狀病毒疫情導致城中人心惶惶。目前，該疫情在內地確診個案已超過20,000人，超越了2003年沙士人數，而本港確診個案亦高達十數例。根據香港大學預測，在即將來臨的四、五月更可能成為疫情爆發的高峰期。市民大眾亦對此如臨大敵，除了要作出適當防護之外，不少人亦會選擇為自己和家人購買一份醫療保險，以防止不幸染病後需要面對的醫療費用。因此，自願醫保有望為市民帶來幫助。

是次的新型冠狀病毒致死率雖低於沙士，但其傳染能力強。面對肆虐的疫情，若自願醫保下的受保人不幸中招，且病徵不是於投保前已出現(not pre-existing condition)，那麼不論是購買標準計劃或靈活計劃，於公立醫院或私家醫院進行治療和隔離的受保人，都可以獲得保障。其中部分靈活計劃更提供額外「隔離病房費」保障，可補償因入住隔離病房導致超出基本保障中「病房及膳食」保障的費用。可見在疫情當道之下，自願醫保能為市民提供一定的支援。

購買醫療保險是希望為自己及家人預留一份安心，當疾病到來時亦可以避免身體和財務上遭受的雙重打擊。自願醫保雖然擁有政府規範和標準，然而市民在購買時仍需細閱條款，向專業人士仔細諮詢以選擇符合需要的產品。只有妥善運用各種防範措施，再加上建立起全面的醫療保險網，才更能在這次可怕的新型肺炎疫情中有效地保護自己和家人。

自願醫保的好處在於由香港政府認證，而消費者和保險公司屬於自由參與性質。相較傳統醫保，它擁有著更完整的保費透明度以及更高的保障額度，對未知的已有疾病等亦能受保，同時還享有保費上限8000元的稅務扣除功能。因此可以作為市民不錯的醫保選擇。

自願醫保通(myVHIS)行政總裁 麥融斌

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