武漢肺炎：莎莎新春港澳銷售急挫逾70%　執董減薪75%

同時，集團將大幅度加強減省成本的措施，以減少虧損，包括縮減香港店舖網絡、減低員工成本及降低庫存，而全體執行董事亦將率先減薪75%，為期3個月，作為新一輪降低成本方案的第一步。

該公告指出，期內，香港零售銷售較去年急降77.9%，主要受新型冠狀病毒事件影響，內地訪港旅客數量跌幅再度擴大，本地客消費意欲亦見低迷。

據香港入境事務處資料顯示，新春期間內地訪港人次按年下跌85.5%。整體人流銳減，導致整體交易量下跌54.4%，當中內地客跌幅為92.1%，而本地客則跌8%。另外，內地客和本地客的交易平均金額則各跌14.5%及25.6%，加上消費額較高的內地客佔業額的佔比大幅度下降，以致整體交易平均金額下降51.5%。

澳門的零售銷售表現與香港相若，較去年下跌73.4%，主因整體交易量下跌近70%所致，其中內地客大幅下降76.5%，本地客則跌29.4%。

由於香港及澳門目前對控制新型冠狀病毒擴散的力度持續加強，嚴重影響人流，集團將密切審視市場情況，適時調整產品策略，全球搜羅目前市面嚴重短缺的口罩及消毒產品，並以合理價錢發售，以緩解顧客當務需要。

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