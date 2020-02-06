【瑞通推介】騰訊再逼近400元　即市資金撈Put

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憧憬武漢肺炎治療有突破，道指隔晚收報29,290點，升483點或1.6%。

港府宣布周六(8日)凌晨起內地入境人士包括港人需強制檢疫14天，加上受內地股市上升帶動，恒指周三(5日)收報26,786點，升110點或0.4%，連升3日。周四(6日)早段繼續回升，漲逾500點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾3,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,700萬元，反映投資者續看淡港股後市。周三其牛證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。

納指連日創收市新高，不過香港上市的大型科技股周三普遍先升後回。美團點評周三觸及10天線(約102.7元)後反覆回落，收跌近1.5%，報99.5元，三連升走勢告終，周四早段先跌後回升，曾跌穿99元，其後由即市低位最多反彈逾3%，再度挑戰102元水平。周三分別有超過2,300萬元和逾1,300萬元淨流入其好倉和淡倉。

騰訊控股是周三北水經港股通淨流入第二多的股份，全日錄10.26億元淨流入。不過該股股價周三高見400元關口後受阻，午後更倒跌，一度跌穿390元，最終收報392.2元，微跌0.2%。周四早段續於400元關前徘徊。輪證資金流方面，周三有150萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,300萬元淨流入，周四早段即市續有資金撈認沽證望捕捉回吐。

傳武漢肺炎治療方案擬納入藥品阿比多爾，受批藥企之一的石藥集團周三在大成交下一度飆升11.8%至20.5元高位，其後大部分時間維持在20元關前爭持，收市報19.16元，升4.4%，是表現最佳藍籌。該股周四早段靠穩，最多升逾2%至19.6元，連升4日，其後升幅收窄。周三分別有逾970萬和20萬元淨流入其好倉和淡倉。

將於下周四(13日)公布業績的阿里巴巴，周三股價上升1.1%，收報215.6元，不僅重上20天線，亦收復農曆新年前的失地，連升3日。周四早段略回，一度跌穿214元和20天線，其後靠穩。周三有逾1,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,000萬元淨流入。

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