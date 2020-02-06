武漢肺炎：摩通降資產組合中股票配置　提高債券權重

摩根大通表示，隨着新型冠狀病毒疫情對經濟的影響顯現，投資者應降低投資組合中的風險。

摩通指出，市場可能很容易受到中國疫情的影響，建議控制投資組合風險，將活躍股票權重從7%降至5%，將公司債券權重從-7%提高至-5%。同時退出了大宗商品中對黃金的低配立場，預計零售和央行的資金流將提供持續支撐。

該行認為，隨着中國工廠復工，人際接觸增加，新型冠狀病毒病例增速很大可能加快，但如果工廠不復工，經濟影響可能更加嚴重。

報告稱，如果工廠復工導致病例增速加快，或者復工時間推遲至下周之後，都將會對市場造成負面影響。雖然本周股市反彈，但該行不建議追逐短期漲勢，反之，從戰術上宜進一步降低資產組合風險。

如果出現更加不利的情況，那麼中國向全球其他地區的經濟溢出效應可能會非常大。接下來全球採購經理指數(PMI)將不可避免地受到衝擊，至少未來一至兩個月宏觀經濟前景將蒙上陰影。

－－－－－－