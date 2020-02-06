中國降美國貨關稅　人民幣抽上6.96水平

中國宣布下周五(14日)起下調750億美元的美國貨關稅稅率，刺激人民幣匯價攀升，在岸人民幣高見6.9605兌每美元，按上日收市價飆392點子，而受武漢肺炎疫情影響，在岸價日前曾低見7.0256。離岸人民幣於中午約12時半報6.9607。每百港元可兌89.65元人民幣。

彭博行業研究亞洲外匯利率策略師趙志軒表示，中國或不願看到人民幣持續趨弱，人民幣快速單邊貶值會加大投資者疑慮，不利於人民幣資產表現，而人民幣疲弱亦不利刺激內需，尤其是醫藥相關進口產品。

若人行沒有穩定匯率措施、放任人民幣趨弱，亦可能被美國視為匯率操縱，並觸發相關的懲罰性關稅，認為中國可使用強於預期的人民幣中間價來支持匯價。周四人民幣中間價報6.9985，下調162點子。

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