Apple Watch去年全球出貨量升36%　打垮瑞士手錶業

調研機構Strategy Analytics發表報告顯示，Apple Watch在2019年的全球出貨量3,070萬隻，按年升36%，超越整個瑞士的手錶品牌總出貨量2,100萬隻。像Swatch這樣的瑞士公司正在輸掉智能手錶大戰。

集團高級分析師Steven Waltzer解釋，Apple Watch設計具有吸引力，在北美、西歐和亞洲都非常受歡迎。該集團執行總監Neil Mawston指出，2019年整個瑞士手錶行業出貨按年下降了13%，腕錶在老年的消費者中仍然很受歡迎，但年輕客則正轉投智能手錶和電腦化的手錶。

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