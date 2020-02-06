【專家點評】中國銀河國際：寧波水表受惠一戶一表政策

寧波水表發布2019年業績預告，預計歸屬母公司實現淨利潤為2.06至2.33億元人民幣，按年增加50%至70%；預計非核心項目利潤為1.84至2.06億元人民幣，按年增加40%至60%。

寧波2017至2019年前三季度營收分別為8.14億、10.29億、9.13億元人民幣，按年分別倒退1.46%、增長26.42%、增長26.21%。其中，2018年智能水表實現收入4.06億元人民幣。智能水表收入佔比從2017年的29.48%提升至2018年的39.41%。公司正由傳統機械水表為主的局面，轉變為機械、智能水表齊頭並進的格局。公司2019年前三季度毛利率達到34.82%；淨資產收益率11.54%，顯著高於行業平均水平。

受城鎮化推進，一戶一表政策逐漸落實，全國水表保有量穩步增加。同時，隨著智能水務的全面推行，智能水表滲透率也逐步提升，因此智能水表未來市場空間廣闊。據我們推算，2017年初全國存量水表約在2.67至3.02億部，若2020、2021、2022年智能水表的市場滲透率達到35%、40%及45%，智能水表需求量分別為1,900萬、2,050萬及2,150萬台，其市場空間至少達到57億、62億及65億元人民幣。

我們認為，公司募投405萬台智能水表合約達產後，預計2019至2021年每股盈利分別為1.41元人民幣、1.83元人民幣及2.21元人民幣，及預測市盈率分別爲20倍、15倍及13倍，首次給予「推薦」評級。

中國銀河國際

－－－－－－