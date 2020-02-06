疫情嚴峻！公司客狠劈350萬出貨　日籍租客縮沙

疫情影響，經濟回落，業主心急沽貨。據市場消息透露，西灣河逸濤灣2座中層「鎖匙盤」，實用面積865方呎，1月開價2,300萬港元放盤，因業主出貨態度積極，決定劈價350萬元，減幅超過15%，終獲用家以1,950萬元承接，呎價22,543元。

據了解，上址是由公司持有，該公司在香港亦持有其他物業，不排除為「減磅」而盡快套現。

事實上，區內樓市明顯受創。中原李嘉儀稱，近日準買家均忙於四出撲口罩，根本無時間睇樓，即使交吉匙盤業主，部分亦決定暫時「封盤」停睇樓。受封關影響，不少內地或外籍人士都叫停洽購活動，部分進行中的交易，只好想辦法簽訂委託書，方便繼續交易。此外，原先數組洽租嘉亨灣及逸濤灣大單位的日籍客人，因暫時擱置來港工作，已取消洽租。

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