福布斯：李嘉誠失落香港首富之位 四叔登頂
2020年02月06日 14:37
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李嘉誠
美國財經雜誌《福布斯》公布2020年香港富豪榜，去年退任恒基地產(00012)主席的「四叔」李兆基，身家按年增長3億美元，以304億美元(約2,371億港元)身家成為首富，較第二位的長和系資深顧問李嘉誠294億美元(約2,293億港元)身家，多出10億美元。第三位為新世界發展(00017)主席鄭家純及其家族，身家207億美元(約1,614億港元)。
據報，李嘉誠的身家按年縮水23億美元，十二年以來首次失落香港首富之位。
華人置業(00127)前主席劉鑾雄身家維持在169億美元，排行第四。
至於嘉華國際(00173)主席呂志和及其家族，以154億美元排行第五，身家按年增長8億美元。
此外，去年爆冷以171億美元身家奪得第三位的「蠔油大王」李錦記集團主席李文達，身家縮水19億美元，以152億美元身家，跌落第六位。
新鴻基地產(00016)前主席、郭氏兄弟母親郭鄺肖卿身家雖然按年減少14億美元，但仍以137億美元排名第七，並為香港女首富。
會德豐(00020)前主席吳光正身家增長8億美元，以116億美元排第八。
阿里巴巴(09988)聯合創始人蔡崇信身家增長20億美元，至115億美元，位列第九。
有「手機屏幕大王」之稱的伯恩光學創辦人楊建文及林惠英夫婦，身家於2019年減少逾半後，1年內增長七成，以80億美元躍升9名，打入第十位。伯恩光學客戶多為國際知名手機品牌，包括蘋果公司、三星及華為等。
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