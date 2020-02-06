福布斯：李嘉誠失落香港首富之位　四叔登頂

據報，李嘉誠的身家按年縮水23億美元，十二年以來首次失落香港首富之位。

此外，去年爆冷以171億美元身家奪得第三位的「蠔油大王」李錦記集團主席李文達，身家縮水19億美元，以152億美元身家，跌落第六位。

有「手機屏幕大王」之稱的伯恩光學創辦人楊建文及林惠英夫婦，身家於2019年減少逾半後，1年內增長七成，以80億美元躍升9名，打入第十位。伯恩光學客戶多為國際知名手機品牌，包括蘋果公司、三星及華為等。

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